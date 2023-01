Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter, presenta ai microfoni di Sky Sport la partita di questa sera contro l'Empoli partendo dall'accoglienza del popolo nerazzurro al momento dell'arrivo a San Siro dopo la vittoria in Supercoppa: "Senz'altro l'accoglienza allo stadio è stata meravigliosa, avevamo promesso prima di Natale che ce l'avremmo messa tutta e siamo contenti di aver dato loro questa soddisfazione, visto che era un derby. Ora però dobbiamo essere superconcentrati per una partita che sarà difficilissima".

Cosa ti aspetti da Correa?

"Mi aspetto molto da tutti. Veniamo da un periodo con tanti impegni, arriviamo da una gara come quella di Riyadh e ora dobbiamo affrontare una sfida che sarà tutt'altro che semplice".

Sei tranquillo su Skriniar?

"Tranquillissimo, basta vederlo giocare e allenarsi. Lo vedo concentratissimo, ha la maglia dell'Inter addosso. Ha anche la fascia di capitano, lo vedo tranquillissimo. Poi la società sta risolvendo la questione in un modo o nell'altro, per me conta il campo".