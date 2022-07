Dopo Beppe Marotta, è Simone Inzaghi a prendere la parola nell'intervista esclusiva rilasciata a DAZN per introdurre la nuova stagione dell'Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico piacentino:

E' la stagione della rivincita?

"Non direi, avrei messo una firma grandissima per fare la stagione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto molto, molto bene; abbiamo giocato per lunga parte della stagione un bellissimo calcio, quindi sono molto soddisfatto. Poi sarebbe stata un'annata stratosferica con lo scudetto che ci è mancato per due punti, cercheremo di farlo quest'anno sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare altrettanto e che si sono rinforzate. Lavoriamo dal 6 di luglio con quell'obiettivo".