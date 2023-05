La sfida ai campioni d'Italia per continuare nel proprio periodo d'oro dopo la straordinaria serata di martedì e mettere anche il suggello sulla Champions League che verrà. Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, arriva ai microfoni di DAZN per la presentazione della sfida contro la squadra di Luciano Spalletti:

Uscire bene palla al piede può essere la chiave?

"Conosciamo le potenzialità del Napoli. Servirà una partita importante in uno stadio importante. Cercheremo di fare una gara di quantità e qualità".

Sulla gestione degli attaccanti.

"Al di là degli attaccanti, tutti quanti ci danno una mano. Oggi è la quindicesima partita in 50 giorni, non era mai successo. Ho bisogno di tutta la rosa e sono contento di aver fatto un percorso del genere perché ho avuto bisogno di tutti".

Cosa le dà in più la riconferma di Zhang?

"Sono sempre stato tranquillo, so in che società lavoro. Abbiamo sempre cercato di trovare le soluzioni nel migliore dei modi quando abbiamo perso dei punti; in Champions abbiamo fatto un percorso straordinario, sappiamo che per la prossima Champions ci manca qualche punto".

