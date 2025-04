L'Inter dice addio al Triplete nel modo peggiore possibile, perdendo 3-0 contro un Milan che risulta indigesto per il quinto derby stagionale. Un epilogo amaro che Simone Inzaghi commenta anche nella sala conferenze di San Siro attraverso le domande dei giornalisti presenti: "Il finale di stagione va gestito con analisi e fiducia. Ci spiace aver perso davanti ai nostri tifosi, ma questo è il calcio. Non dovevamo finire sotto di un gol il primo tempo, dovevamo essere più bravi nelle due aree. Sono stati bravi loro, il 2-0 è stato fortuito, non siamo stati fortunatissimi perché la palla rimane lì dopo il tocco di mano di Barella. Siamo stati disordinati nella ripresa, ma la prima mezzora è quella fatta meglio nei derby di quesra stagione. E' sempre dura recuperare quando vai sotto, complimenti al Milan: è stato più bravo di noi".

Non dovresti pretendere di più da chi ha giocato meno?

"Non guardiamo a questo, andiamo oltre gli alibi e alla stanchezza. Vorrei avere Thuram, Dumfries e Zielinski, ma sappiamo che non ci sono. Negli ultimi 3 derby non abbiamo avuto Thuram e Lautaro insieme, è normale ci siano delle assenze. Ora stanno cercando di tornare tutti, ma non pensiamo agli alibi. Il primo tempo è stato da squadra seria, ma il primo gol è inaccettabile. Il secondo gol è stato fortuito. Con un po' di disordine, con poca lucidità, abbiamo cercato di riaprirla, ma nell'occasione di De Vrij è stato bravo Maignan".

La stanchezza.

"Non ne parlo, andiamo oltre se no è troppo facile. Ora ho bisogno di tutti, nessuno escluso. Cercherò di scegliere i più idonei per le varie gare, il mio desiderio è avere i tre infortunati, giocatori importanti. Siamo contenti, abbiamo scelto una strada tortuosa. Tenevamo tanto alla Coppa Italia, ringraziamo i ragazzi. Dispiace per i tifosi e la società".

Con la Roma saranno a disposizione i tre infortunati?

"Non ho certezze, ogni gara è una finale di Coppa del mondo. C'è fiducia per domenica, ma non ancora la certezza. Vedremo nei prossimi giorni".

