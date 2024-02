E' un'Inter da 10+ quella vista stasera a San Siro. Anzi, da +10 sulla Juventus prima inseguitrice grazie al successo largo sul fanalino di coda Salernitana che fa felice Simone Inzaghi, arrivato nella sala conferenze dello stadio per analizzare ulteriormente con i giornalisti presenti il 4-0 finale. Le sue parole:

Era difficile arrivare meglio di così alla Champions?

"Abbiamo fatto un ottimo percorso, un 2024 perfetto ma è un percorso che ci deve portare a rimanere concentrati e sul pezzo negli ultimi mesi. Abbiamo fatto questi 50 giorni, giocando sempre, preparando le partite nel migliore dei modi".

Quest'anno non c'è stato il calo di gennaio-febbraio, avete cambiato la preparazione o altro?

"Tutti gli anni sono diversi, l'anno scorso c'è stata una pausa lunghissima per il Mondiale. Quest'anno non ci siamo fermati, il primo anno ci fu uno stop per una settimana. La squadra sta bene, lavora, si allena nel migliore dei modi con i carichi giusti. Al di là di questo, c'è un grande spirito che si vede in campo, ma c'è tanta strada davanti a noi".

Quanta soddisfazione c'è? Anche nei calci piazzati si vede che l'Inter segue il suo allenatore. Come ha visto Buchanan?

"Per quanto riguarda Buchanan, è un ragazzo che lavora molto bene, può ricoprire le due fasce senza problemi. Stasera è entrato a sinistra, sono contento di lui, deve continuare a capire i nostri principi. Apprende tanto, dovrà migliorare con l'italiano ma siamo contenti di lui. Dobbiamo continuare così, hanno tantissima voglia e seguono me e lo staff al meglio. Mi rende orgoglioso vederli giocare così da tanto tempo, ma la strada è lunga".

Niente turnover, un messaggio alla squadra?

"No, ho ragionato insieme al mio staff. Avevamo recuperato bene dalla partita di Roma, Ne ho cambiati tre, ne avrei potuti cambiare di più. Ero tranquillo per come aveva lavorato la squadra negli ultimi giorni".

L'hai giocata anche per tuo fratello Pippo, per l'esonero ingiusto?

"Penso abbiamo già risposto lui, non ho nient'altro da dire. L'abbiamo giocata per l'Inter, sapendo che trovavamo una squadra che ha impensierito grandi squadra. Solo con una grande Inter potevamo archiviare la partita".