Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così in conferenza stampa il match vinto oggi per 1-0 sul campo del Bologna: "Barella? L'ho sentito, è stato bravissimo. Al di là dell'episodio a volte bisogna chiedere scusa ed è stato bravo".

Adesso c'è anche Inzaghi nella storia dell'Inter.

"Ci siete voi per dirlo, io sono contento perché abbiamo onorato al meglio il compleanno dell'Inter. Tenevamo tantissimo a questa gara preparata in quattro giorni, non era semplice. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario dove avevamo meritato il vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto tutti insieme da squadra. È una vittoria che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici sapendo che manca una gara in meno".

Lautaro non stava in panchina 90' da più di due anni.

"Lautaro vorrebbe giocare sempre ma è uno di quei giocatori che aveva bisogno di un turno di riposo completo. Poi ovviamente qualcosina noi allenatori la pensiamo prima, ho avuto il ballottaggio fino all'ultimo tra Sanchez e Arnautovic, ma abbiamo ancora tante partite e bisogna ottimizzare le forze".

L'Atletico ha perso a a Cadice, oggi tutti pensavamo che anche l'Inter potesse risentire mentalmente della partita di mercoledì.

"Il merito è dei ragazzi ma ero abbastanza fiducioso perché giovedì e venerdì si sono allenati nel migliore dei modi. Abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore che non perdeva qui in casa dal 18 agosto: abbiamo fatto una grande partita di squadra".

Sul bel gesto di Barella, ne avevate parlato in settimana?

"No personalmente non ne avevamo parlato. Questo però gli fa onore e gli farò i complimenti".