Una partita che fino a tre minuti dalla fine era in mano dell’Inter, che tra mille sofferenze stava compiendo il colpo grosso al Maradona fino al tap-in di Phillip Billing che ha permesso al Napoli di strappare un pareggio che lascia tutto invariato in vetta. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

Si rivede l’episodio del tocco col braccio di Dumfries in area e Inzaghi recrimina.

“Aspetto di vedere l’episodio del fallo di McTominay su Dumfries perché non l’ho ancora visto, ero curioso… Chiaramente la partita è stata difficile, con un primo tempo equilibrato dove siamo stati bravi e una ripresa dove abbiamo avuto dei problemi. Il Napoli è cresciuto tanto, dovevamo alzarci un po’ di più però dobbiamo pensare che avevamo un avversario più fresco di noi che ci ha messo in difficoltà. Certo siamo arrivati all’87esimo poi dovevamo essere più bravi nell’azione del gol. Abbiamo dovuto sostituire Dimarco e abbiamo messo Pavard a destra, però ho dei ragazzi eccezionali che hanno dato tutto calcolando che avevamo giocato martedì. Chiaramente Napoli, Atalanta e Juve stanno facendo un ottimo percorso, noi andiamo avanti”.

Dieci gol subiti nell’ultimo quarto d’ora, come se lo spiega? E cosa non ha funzionato negli scontri diretti?

“Negli scontri diretti bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. Sull’azione del gol non dovevamo permettere a Lobotka di entrare in area, poi il resto è stata una conseguenza. Poi la statistica a chi gioca 40 partite l’anno capita più spesso. Ci stiamo lavorando tanto”.

Se la difesa era sotto pressione, la sensazione è che dai cambi hai avuto poco. Hanno aiutato poco la squadra a non soffrire.

“Diciamo che entrare in queste partite non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi ma il Napoli è cresciuto tanto, anche in altre partite è cresciuto fisicamente. Pensavo a mettermi 4-4-2 ma ho dovuto tenere coperta l’ampiezza e ci siamo dovuti adeguare con Pavard e Dumfries quinti”.

Dopo l’uscita di Dimarco, c’è stata confusione in campo o i giocatori non capivano quali fossero i riferimenti?

“Inizialmente Dumfries doveva rimanere lì e fare un 4-4-2 con lui che doveva uscire su Spinazzola. Ma poi abbiamo visto che il Napoli teneva l’ampiezza e abbiamo preferito continuare portando a termine la partita con Dumfries a sinistra”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!