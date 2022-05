Riparte la campagna abbonamenti del l'Inter per la stagione 2022-23. Come comunicato dal club milanese, la fase 1 per il rinnovo, dedicata alla conferma del posto per tutti gli abbonati alla stagione 2019-20, scatterà dalle ore 14 di mercoledì 18 maggio e durerà fino a lunedì 6 giugno. "L’ultima campagna abbonamenti si è chiusa anticipatamente con il sold-out di tutti i posti disponibili per l’abbonamento stagionale; quindi, essendo confermato il tetto alla disponibilità di tessere, è importante acquistare durante la fase dedicata il proprio posto per essere certi di avere accesso a San Siro per tutte le partite casalinghe della prossima stagione, oltre alla prevendita per le sfide della UEFA Champions League e di Coppa Italia", si legge su Inter.it. Di seguito tutte le informazioni utili per i tifosi:

FASE 3 - VENDITA RISERVATA –

Da giovedì 9 a lunedì 13 giugno: gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita, potranno acquistare uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi settore disponibile. I primi due giorni saranno riservati in esclusiva agli abbonati 19-20 mentre da sabato 11 a lunedì 13 potranno accedere alla vendita anche gli iscritti alla waiting list.

FASE 4 - VENDITA LIBERA PER TUTTI –

Lunedì 20 giugno è il giorno più importante da segnare subito nel calendario per tutti gli aspiranti “nuovi abbonati”. Gli eventuali posti lasciati liberi dagli abbonati 19-20 saranno infatti a disposizione di tutti per la vendita libera.

TESSERA SIAMO NOI

Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi, acquistabile alla pagina inter.it/siamonoi a soli 12 Euro, con validità 6 anni. Agli abbonati sono riservati anche benefit esclusivi come la prelazione per le competizioni UEFA e la Coppa Italia, il 15% di sconto sugli acquisti presso l’Inter Store e la possibilità di cedere il proprio abbonamento.

CANALI DI VENDITA

Si potrà acquistare l’abbonamento online su inter.it/abbonamenti, metodo scelto da oltre il 90% dei tifosi. Inoltre saranno a disposizione per la vendita al pubblico anche i punti vendita: gli Uffici Stadio San Siro, i Punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Milano. È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club. Appuntamento alle ore 14.00 di mercoledì 18 maggio per i rinnovi! Ci vediamo a San Siro, al vostro posto.