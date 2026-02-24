INTER-BODO/GLIMT 1-2 (58' Hauge (B), 72' Evjen (B), 76' Bastoni (I))

93' - Fischia Hernandez, rien ne va plus a San Siro! L'Inter esce sconfitta anche dal match di ritorno nel playoff contro il Bodo/Glimt e saluta con mestizia la Champions League.

92' - Tiro al volo di Bonny che finisce fuori.

90' - Tre minuti di recupero.

87' - Dal settore degli oltre tremila tifosi gialloneri partono anche gli 'olé' di sfottò. Serata da dimenticare...

85' - In campo anche l'ex Palermo Aleesami per Bjorkan.

81' - Arriva il momento del ritorno in campo di Dumfries, che rileva Bisseck. Dentro anche Carlos Augusto per Dimarco. Nel Bodo, Saltnes rileva Evjen.

77' - Subito dopo il gol nel Bodo è entrato Maatta per Blomberg. Helmersen ha rilevato Hogh.

76' - ARRIVA IL GOL DELL'INTER CON BASTONI! Haikin blocca il colpo di testa del difensore ma non riesce ad impedire che questo vada in porta.

75' - Non riesce nulla all'Inter, Diouf cicca la conclusione poi Sucic viene murato da un difensore.

72' - IL BODO CHIUDE I CONTI, GOL DI EVJEN! Azione fluida dei norvegesi, inserimento perfetto di Evjen che riceve dalla destra e con una conclusione al fulmicotone di prima intenzione brucia Sommer e regala al Bodo il passaporto per gli ottavi di finale.

70' - Bella combinazione tra Bonny e Dimarco, con tiro dell'esterno che finisce alto.

69' - Anche la fortuna non è amica dell'Inter: palo di Akanji da distanza ravvicinata.

67' - Arriva il primo giallo del match per Gundersen, che placca vistosamente Pio Esposito.

65' - Primo spunto per Bonny che si prende il decimo corner dell'Inter. Sul quale arriva poi il salvataggio di Berg su Akanji.

62' - Cambi per Chivu: fuori Zielinski per Sucic, Luis Henrique per Diouf e Frattesi per Bonny.

61' - Adesso il Bodo va a briglia sciolta, tiro di Hauge in perfetta solitudine bloccato da Sommer.

60' - Prova la risposta l'Inter con Pio Esposito, rasoterra che finisce fuori.

58' - BODO IN VANTAGGIO CON HAUGE! Errore clamoroso di Akanji che regala palla a Hogh che si trova a tu per tu con Sommer. L'elvetico respinge ma sul tap-in arriva l'ex milanista che la butta dentro a porta sguarnita.

55' - Hernandez va a redarguire Haikin, che ha sempre giocato sul filo dei secondi prima del rinvio.

54' - Torna in campo Akanji, con un turbante vistoso. Thuram prova l'affondo di potenza, ma viene chiuso al momento del tiro.

53' - Frattesi prova la conclusione acrobatica, Thuram viene anticipato da un difensore prima di ribadire in rete.

52' - Problema per Akanji, che perde sangue dopo uno scontro di gioco e viene accompagnato fuori,

51' - Nuovo tentativo di Frattesi di testa, anche qui senza inquadrare la porta.

50' - Calcia lo stesso Dimarco, tiro potente ma telefonato per Haikin.

49' - Dimarco, in un'inusuale posizione offensiva, prende fallo da Bjortuft. Punizione Inter.

47' - Haikin raccoglie un pallone in presa alta, poi lo recapita direttamente a Sommer.

-----

22.03 - Inizia il secondo tempo, nessuna sostituzione nelle due squadre. Primo pallone dell'Inter: PARTITI!

HALFTIME REPORT - D'accordo non farsi prendere dalla frenesia, ma è anche vero che il cronometro partiva già nemico dell'Inter che col suo atteggiamento sì volenteroso ma quasi mai veramente poco incisivo non ha mai praticamente creato dei pericoli seri ad Haikin. Il Bodo/Glimt non deve fare molto, basta loro muoversi diligentemente in difesa e controllare le sfuriate avversarie, per completare un altro pezzo di cammino verso il sogno ottavi di finale.

-------

45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: Inter e Bodo/Glimt vanno a riposo sullo 0-0.

45' + 1 - Bodo che si inventa una ripartenza velenosa, disinnescata da Barella con uno splendido tackle.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Altro batti e ribatti in area gialla, concluso da Dimarco con un tiro che termina alto.

43' - Contatto sospetto in area norvegese, Inter che reclama suito fallo di mano ma il contatto di Berg è effettivamente con l'ascella.

40' - Hernandez sanziona un fallo di Bastoni che non ci sta.

36' - E alla fine c'è lavoro anche per Sommer, che respinge il colpo di testa di Evjen. Primo squillo Bodo.

35' - Vibrate proteste di Barella per un duro fallo non sanzionato da parte di Sjovold.

33' - Grande giocata di Zielinski, che poi calcia dalla distanza mandando fuori.

32' - Azione insistita dell'Inter che però si spegne malamente su un cross di Bastoni non intercettato da Barella.

30' - Altro tentativo di Pio Esposito, ancora pallone alto.

28' - Grande riflesso di Haikin che dice no al colpo di testa di Frattesi.

25' - Affonda dalla destra l'Inter, che prima con Bisseck poi con Luis Henrique prova a creare pericoli prima che Dimarco calci a lato. L'esterno numero 32 appare oggi un po' meno lucido del solito.

24' - Va Bastoni di testa sul corner di Zielinski, palla alta.

23' - L'Inter prova a fare gioco, ma la manovra non è fluida come servirebbe,.

20' - Hauge difende palla dal contrasto di Bisseck che poi lo prende per la maglia.

17' - La difesa del Bodo regala un pallone a Thuram che serve però troppo largo Esposito, il cui cross viene poi ribattuto.

15' - Altra chance per Thuram col tiro a giro, pallone respinto in corner.

14' - Thuram si divora una gigantesca occasione a tu per tu con Haikin, il fuorigioco cancella l'onta.

12' - Dimarco! Prova il tiro a effetto l'esterno nerazzurro, Haikin si alza e manda oltre la traversa.

11' - Incursione di Frattesi che prova a mettere in mezzo guadagnando il primo corner.

9' - Altro cross di Luis Henrique sul quale svetta Esposito, il cui colpo di testa è pero parato agevolmente da Haikin.

6' - Guadagna il fondo Luis Henrique, che poi prova a mettere in mezzo un pallone intercettato dalla retroguardia avversaria.

5' - Haikin comincia già a giocare col cronometro, dagli spalti arriva qualche fischio.

3' - Subito Inter. Cross di Dimarco sul quale si avventa Esposito che manda fuori di testa,

-----

20.59 – Sarà del Bodo il primo pallone del match: PARTITI!

20.58 – Barella e Berg davanti all’arbitro Hernandez per il sorteggio.

20.56 - Inter e Bodo/Glimt entrano in campo per il prepartita

20.53 - Decibel altissimi al lancio delle formazioni per il nome di Bastoni.

20.45 - Le due squadre sono uscite dal campo. A breve sarà calcio d'inizio a San Siro-

20.43 - Accompagnati da Beppe Marotta e Javier Zanetti, Ronaldo e Christian Vieri ricevono la maglia speciale dell'inter tra gli applausi dello stadio.

-----

IL TABELLINO

INTER-BODO/GLIMT 1-2

MARCATORi: 58' Hauge (B), 72' Evjen (B), 76' Bastoni (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (81' 2 Dumfries), 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (62' 17 Diouf), 16 Frattesi (62' 14 Bonny), 7 Zielinski (62' 14 Bonny), 23 Barella, 32 Dimarco (81' 30 Carlos Augusto); 94 P. Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 47 Lavelli

Allenatore: Cristian Chivu.

BODO/GLIMT: 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan (85' 5 Aleesami); 26 Evjen (82' 14 Saltnes), 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg (77' 25 Maatta), 9 Høgh (77' 21 Helmersen), 10 Hauge.

In panchina: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 8 Auklend, 22 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 94 Mikkelsen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

Arbitro: Hernandez Hernandez (SPA). Assistenti: Sanchez Rojo - Naranjo. Quarto ufficiale: Munuera. VAR: Del Cerro Grande. Assistente VAR: Cuadra Fernandez.

Note

Spettatori: 70.441

Possesso palla: 69%-31%

Tiri totali: 6-5

Tiri in porta: 29-7

Ammoniti: Gundersen (B)

Corner: 16-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.