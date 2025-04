Un anno e un giorno dopo quel derby rimasto nella storia sul fronte interista, il Milan rende pan per focaccia all'Inter andandosi a prendere una finale di Coppa Italia dove i rossoneri mancavano da sette anni superando i nerazzurri con un 3-0 che non ammette repliche. Avanti nel primo tempo grazie all'unico guizzo vero del match capitalizzato col gol di Luka Jovic, la squadra di Sergio Conceiçao disputa poi un secondo tempo di pregevole fattura, indirizzando la partita con la doppietta dell'ex Fiorentina e controllando a dovere le folate mai troppo convinte degli avversari, fino al sigillo finale trovato da Tijjani Reijnders. Si arena sul solito scoglio rossonero (due pareggi e tre sconfitte in stagione nei derby) ogni progetto di Triplete per l'Inter, ma ciò che preoccupa di più è la quasi totale assenza di idee e solidità mentale per ribaltare la situazione. Oltre ad una spia della riserva che continua ad accendersi in maniera sempre più preoccupante...

IL TABELLINO

INTER-MILAN 0-3

MARCATORI: 36', 50' Jovic, 85' Reijnders

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian (83' 11 Correa), 23 Barella (53' 16 Frattesi), 21 Asllani (53' 20 Calhanoglu), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (53' 59 Zalewski); 10 Lautaro Martinez, 99 Taremi (53' 8 Arnautovic).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 52 Berenbruch, 58 Cocchi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia (60' 28 Thiaw), 31 Pavlovic; 20 Jimenez, 29 Fofana, 14 Reijnders (86' 79 Joao Felix), 19 Theo Hernandez (86' 33 Bartesaghi); 11 Pulisic (78' 8 Loftus-Cheek), 10 Leao; 9 Jovic (78' 90 Abraham).

In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 21 Chukwueze, 24 Florenzi, 38 Bondo, 42 Terracciano, 80 Musah, 99 Sottil.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Aureliano. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Marini.

Note

Spettatori: 75.552. Incasso: 5.794.130€

Ammoniti: Calhanoglu (I), Josep Martinez (I)

Corner: 6-7

Recupero: 1°T 3', 2°T 0'.

RIVIVI IL LIVE

90' - Doveri non dà recupero e fischia la fine, rien ne va plus a San Siro! Il Milan supera per 3-0 l'Inter e vola in finale di Coppa Italia, demolendo il sogno Triplete dei nerazzurri.

90' - Milan che fa girare palla, tra gli olè di scherno dei tifosi.

89' - Molta gente lascia San Siro, ormai la partita è definitivamente segnata.

87' - Ammonito per proteste Josep Martinez. Nel MIlan fuori Henandez e Reijnders, dentro Bartesaghi e Joao Felix.

85' - Reijnders chiude i conti! Dopo una bella azione corale rossonera, l'olandese trova il diagonale che fa volare il Milan in finale di Coppa Italia.

83' - Ultimi minuti per Correa, che prende il posto di Darmian.

78' - Calhanoglu riceve un bel pallone da Lautaro ma colpisce malissimo mandando sul fondo. Cambi nel Milan: fuori Jovic e Pulisic, in campo Abraham e Loftus-Cheek.

76' - Cross di Zalewski troppo comodo per Maignan che esce e para.

74' - Frattesi mette in mezzo dove Arnautovic manca l'appuntamento col pallone a tu per tu con Maignan.

74' - Altro ottimo intervento di Bisseck che chiude su Reijnders guadagnando rimessa dal fondo.

73' - Bel servizio di Lautaro per Arnautovic il cui tiro è però smorzato dalla difesa rossonera che agevola il controllo di Maignan.

71' - Primo ammonito del match è Calhanoglu per un intervento su Reijnders.

68' - Bello spunto di Darmian che prova a servire per Arnautovic, Pavlovic intercetta in corner. Sul quale Maignan compie un intervento clamoroso su De Vrij.

66' - Cross di Frattesi per il colpo di testa di Lautaro che non dà forza al pallone, Maignan blocca.

65' - Leao serve Theo Hernandez che mette in mezzo, Bisseck mette la gamba e manda in fallo laterale.

60' - Zalewski punta l'uomo e crossa, Maignan esce e blocca.

60' - Cambio forzato per il Milan: fuori Gabbia, in campo Thiaw.

59' - Problemi per Gabbia, che viene soccorso dai medici. Pronto a entrare Thiaw.

58' - Azione lunga ed elaborata dell'Inter, conclusa da Mkhitaryan con un tiro sul fondo.

55' - Scappa via Leao sulla sinistra, palla in mezzo per Jovic che viene ingannato dal velo di Bastoni.

53' - Ecco i cambi: Frattesi per Barella, Arnautovic per Taremi, Calhanoglu per Asllani e Zalewski per Dimarco.

53' - Lautaro tira, conclusione larga. Inzaghi intanto prepara ben quattro cambi.

52' - Alex Jimenez si divora il 3-0 a tu per tu con Martinez, ma era tutto vano per offside.

50' - Raddoppio del Milan! Ancora Jovic! Indecisione della difesa su corner, ne approfitta il serbo che da due passi raccoglie un rimpallo fortuito su Barella e calcia in porta. Proteste dell'Inter per un presunto tocco di mano che però non viene ravvisato.

48' - Mancato controllo di Mkhtiaryan del quale approfitta Leao, che salta Barella prima di venire chiuso da Bisseck.

------

22.09 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.09 - Sono 75.552 i tifosi presenti a San Siro.

22.08 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Lautaro Martinez sbaglia, Luka Jovic no. Si consuma nel giro di tre minuti la sliding door di questo primo tempo del derby di ritorno che vede il Milan avanti per 1-0 grazie al colpo di testa vincente dell'ex Fiorentina al primo vero affondo della squadra di Sergio Conceiçao, arrivato solo tre minuti dopo un grave errore compiuto da Lautaro Martinez. Inter che colpisce anche una traversa con Federico Dimarco ma soffre comunque la concretezza del Milan, che sembra ormai diventato un vero e proprio tabù difficile da infrangere.

------

45' + 3' - Dopo aver preso parecchio tempo per una rimessa, Darmian mette in mezzo con le mani ma la palla viene intercettata dalla difesa. E qui si chiude il primo tempo: Milan in vantaggio al riposo per 1-0 grazie al gol di Jovic.

45' + 1' - Iniziano i due minuti di recupero. Pavlovic e Jimenez regalano un corner all'Inter.

45' - Ancora Bisseck si accentra e calcia col piede debole, Maignan para a terra.

43' - Lautaro si gira tra due difensori, poi riesce ad appoggiare un po' fortunosamente per Mkhitaryan la cui conclusione dalla distanza finisce ampiamente a lato.

40' - Pulisic in velocità recupera palla e prova a lanciare Alex Jimenez, anticipato da Bastoni.

39' - Inter che ora prova una reazione, Bisseck riceve lo scarico di Lautaro e calcia fuori.

36' - Jovic! Milan in vantaggio al primo affondo vero! Cross dalla destra di Jimenez servito da Fofana, colpo di testa implacabile del serbo che non lascia scampo a Sommer.

33' - Lautaro si divora l'1-0! Grande giocata nata dall'anticipo di De Vrij, Barella lancia Taremi che con una torre appoggia per Lautaro che da posizione perfetta spara altissimo.

30' - Bisseck esalta San Siro con un'altra grande chiusura su Leao.

28' - Prova il tiro Theo Hernandez, mura Bisseck.

27' - Asllani con una bella scivolata chiude la strada a Leao.

24' - Pulisic prova il cross per Reijnders, De Vrij e Barella chiudono.

22' - Traversa di Dimarco! Punizione battuta velocissima dall'Inter, Barella lancia Dimarco che perde forse un tempo per colpire poi calcia spizzando il montante.

21' - Grande riflesso di Maignan sul tiro di Dimarco, poi il gioco viene fermato per un fuorigioco.

20' - Pavlovic colto di sorpresa da Maignan butta via la palla regalando rimessa all'Inter.

17' - Pavlovic vince un duello con Taremi, poi prova a servire Leao chiuso ancora da Barella. Sul ribaltamento, Mkhitaryan lancia Taremi in campo aperto, l'iraniano punta l'uomo ma scarica male per Dimarco anticipato da un difensore.

15' - Dimarco prova il lancio per Mkhtiaryan, ma il pallone è troppo profondo e termina fuori.

14' - Barella raddoppia su Leao lanciando poi Bisseck in avanti. Il tedesco arriva in area e prova l'appoggio per Dimarco che viene anticipato. Poi ancora Barella chiude egregiamente ancora sul portoghese.

12' - Lautaro controlla un pallone e mette in mezzo cercando Darmian, anticipato da Reijnders.

10' - Darmian! Affondo sulla destra in solitaria e tiro dalla traiettoria troppo strozzata che termina sul fondo da parte dell'ex Torino. Bravo Darmian ad approfittare della distrazione di Theo Hernandez che ha lasciato la fascia scoperta.

8' - Cross di Theo Hernandez troppo alto per Jovic, palla che finisce in fallo laterale dall'altro lato.

7' - Stavolta è calcio d'angolo per il Milan, causato da Bastoni.

6' - Stavolta per Doveri l'intervento di Bisseck su Leao è falloso, il tedesco non è d'accordo.

5' - Jimenez chiude il cross di Mkhitaryan, primo corner per l'Inter.

4' - Fallo di Leao su Bisseck, punizione Inter a metà campo.

3' - Doveri fischa per un intervento a gamba tesa di Barella su Leao.

1' - Subito molto ispirato Bisseck che chiude di volte di prepotenza su Leao.

-----

21.03 - Primo pallone del match per il Milan: PARTITI!

21.01 - Prima dell'inizio della partita, arriva il momento del ricordo di Papa Francesco scomparso lunedì.

21.00 - Lautaro e Maignan davanti a Doveri per il sorteggio.

20.58 - Inter e Milan entrano in campo per il prepartita.

20.56 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.54 - Coreografia che coinvolge tutto San Siro, Curva Nord esclusa.

20.50 - Squadre tornate negli spogliatoi: a breve sarà Inter-Milan.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!