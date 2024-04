Momento assolutamente delicato per il Sassuolo, costretto al pari nei minuti finali dalla Salernitana all'Arechi e sempre più invischiato nelle zone roventi della classifica. Una situazione per certi versi inedita per i neroverdi, dove nemmeno l'arrivo di Davide Ballardini ha smosso le acque come si sperava. L'ad neroverde Giovanni Carnevali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, crede però fortemente nella salvezza: "Le chance sono diminuite, ma ci sono ancora. Nonostante gli errori e i risultati negativi c’è la consapevolezza dei nostri mezzi. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a toglierci qualche paura. L’ottimismo fa parte di me, non solo del mio ruolo, ma non è di facciata: questa squadra può fare molto di più, ne sono convinto. Il Milan domenica? Siamo in un momento di difficoltà, a volte giocare contro queste squadre alleggerisce l’animo perché hai poco da perdere. Non bisogna pensare troppo alla classifica, anche se è naturale".

Ma c'è un giocatore tra quelli ceduti che potendo riporterebbe indietro per questo finale di stagione? "Davide Frattesi: lo adoro. Ha uno spirito pazzesco, ci manca tantissimo, più di tutti sul campo e fuori".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!