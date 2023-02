Ritorno di San Valentino, quello di Antonio Conte a San Siro. Lui che, nella gara d’andata con il suo Tottenham contro il Milan, torna al Meazza per la prima volta dopo quel lontano 23 maggio 2021. “Era un giorno di festa. E che festa” si legge su Sportweek che si fa carico della narrazione del come-back del comandandate lì dove per l’ultima volta ha sfoggiato il vero sorriso contiano: quello che i Trofei gli strappano. “Giornata finale di campionato: Inter-Udinese finì 5-1m segnarono tutti, ma lo scudetto era già stato vinto a 4 giornate dal termine, dopo un torneo dominato” ricorda l’inserto della Gazza. “La sua squadra era un vero rullo compressore, feroce, potente, aggressiva, bella, senza punti deboli. La pazza Inter del passato in due anni era stata trasformata in concreta, organizzata, maniacalmente attenta ai più piccoli particolari, proprio come il suo allenatore”.

La festa prima dei saluti, arrivati qualche giorno dopo. Ma quel giorno “Antonio festeggiò, in campo con i suoi giocatori, fece le foto di rito con dirigenti e presidente, saltò con i tifosi… Si godeva, in quel tiepido pomeriggio, l’ultima gloriosa fatica. Stanco, perché il lavoro svolto era stato enorme, felice per il risultato finale, ma amareggiato perché già sapeva lui e sapevano Zhang, Marotta e Ausilio che l’avventura nerazzurra sarebbe terminata lì”. Cambiamenti, ridimensionamenti e necessità di cessione di alcuni giocatori, lo avevano fatto sentire tradito e non più in linea con le vedute societarie. "Troppe incognite e, secondo Antonio “troppi piani disattesi per credere ancora in quel processo di crescita che gli fu presentato per convincerlo ad accettare l'Inter e che avrebbe dovuto portare la società a competere con i top club europei".

Sentimenti che, coadiuvati all’indole da vincente che necessita costantemente di alzare l’asticella delle sfide, hanno portato alla separazione. "Col senno di poi, avesse accettato qualche fastidioso compromesso, oggi l'Inter avrebbe probabilmente uno scudetto in più e starebbe lottando per il terzo di fila - si legge -. Ma inutile ora guardarsi indietro, riavvolgere il nastro per capire se poi la scelta sia stata giusta o meno. Chi conosce Antonio sa che non c'era un bivio, la strada era a senso unico. Non c'erano più le basi e la fiducia per proseguire".