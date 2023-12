L'ennesimo cambio di programma della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita inizia a creare malcontento tra i club partecipanti, Inter in testa. A poco più di un mese dalla prima edizione con il format delle Final Four, infatti, il Consiglio di Lega ha deciso spostare l'evento al 18-19 e 22 gennaio rispetto alla finestra 21-22 e 25 gennaio (che era già un adattamento alle date del 4-5 e 8 gennaio).

L'ennesima modifica del piano, legata allo svolgimento della Riyad Season Cup che dovrebbe vedere la partecipazione dell'Inter Miami di Leo Messi, dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'Al-Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic, "spinge i club a interrogarsi sull’opportunità di ripetere questo trasloco in Medio Oriente nelle edizioni successive", scrive Tuttosport, assicurando che l'Inter, in particolare, non ha gradito l'ultima novità ed è ora la società più arrabbiata.

Oltre ai nerazzurri, anche Napoli, Lazio e Fiorentina rischiano di trascinare i recuperi di campionato più avanti, in sovrapposizione con le coppe europee che vedranno pochi giorni dopo il via alla fasi ad eliminazione diretta di Champions League (nel caso delle prime tre), di Europa League e di Conference League (nel caso della Viola). TS ricorda che gli introiti economici del passaggio degli ottavi di Champions, ad esempio, ammontano - tra montepremi UEFA e incassi da stadio - a ben più dei 7 milioni di euro che incasserà il vincitore della Supercoppa, motivo per cui "tra i club cresce la perplessità per questo trasloco della Supercoppa italiana in Arabia Saudita" pensando alle edizioni dal 2025 in avanti. Ecco perché sarebbero in corso valutazioni sull'opportunità di rescindere l'accordo.

