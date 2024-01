Dall'Inghilterra rimbalza una notizia di mercato sull'asse Milano-Manchester. Secondo quanto raccolto dal The Sun, l'Inter avrebbe bussato alla porta del Manchester United per provare ad intavolare uno scambio tra Denzel Dumfries e Aaron Wan-Bissaka, ricevendo però un secco no dai Red Devils.

Lo United nelle scorse settimane ha attivato il rinnovo automatico dell'inglese fino al 2025, stesso anno di scadenza dell'accordo tra l'olandese e l'Inter. L'indiscrezione raccontata dal tabloid conferma che i discorsi tra Dumfries e la società di Viale della Liberazione per il rinnovo di contratto sono in salita, con la conseguente chiara necessità di trovare una sistemazione all'ex PSV prima che ci si avvicini all'eventuale addio a zero. L'obiettivo, in caso di mancato prolungamento, è di evitare uno Skriniar-bis.

