Secondo quanto riportato dal Telegraph Inter e Chelsea hanno ufficialmente aperto una trattativa per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku . Si registrano contatti positivi, c'è la volontà di tutte le parti di raggiungere un accordo nel breve tempo possibile.

L'Inter ha parlato nella giornata di ieri per la prima volta con il nuovo comproprietario del Chelsea Todd Boehly, alla presenza anche di alcuni rappresentanti di Lukaku. Il giocatore belga è disposto a tagliarsi notevolmente l'ingaggio per facilitare il suo ritorno in prestito all'Inter, mentre il club inglese dovrà coprire una parte dello stipendio.

L'Inter spera di definire l'affare entro il weekend, anche perché la trattativa va chiusa entro il 30 giugno per beneficiare del Decreto Crescita. I prossimi contatti serviranno per stabilire l'esborso economico che i nerazzurri dovranno riconoscere al Chelsea per il prestito oneroso, resta in piedi la possibilità d inserire eventuali contropartite tecniche nell'affare.