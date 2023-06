Ore caldissime per il mercato delle due milanesi che dopo essersi incontrati in campo ben quattro volte nel 2023 si incrociano anche nelle strade del calciomercato. L'Inter di Simone Inzaghi incrocia, scontrandosi, con i cugini nella strada per Thuram, sul quale c'è anche il PSG. Vie intersecate anche quelle del centrocampo, dove le due meneghine si ritrovano faccia a faccia per Davide Frattesi, nome rovente sui tavoli di Viale della Liberazione ma che brucia parecchio anche tra i corridoi di Via Aldo Rossi dopo l'improvvisa decisione di separazione varata da Tonali. Il centrocampista neroverde resta un obiettivo della Beneamata e proprio il giocatore stesso, in questo momento, nel bel mezzo di una corsa forsennata al suo cartellino, mette il club nerazzurro leggermente davanti rispetto alle altre pretendenti. Ma occhio alla situazione legata a Marcelo Brozovic che sembrava poter prendere un aereo con destinazione Barcellona, ma l'ultimo rivale affrontato ovvero Gundogan del City, in procinto di vestire la maglia dei blaugrana, ha sbarrato al centrocampista di Zagabria la strada verso la Catalogna, facendo virare Epic verso l'Arabia, specie dopo l'offertona dell'Al-Nassr. Brozo pur avendo già personalmente trovato l’accordo con gli arabi, sta ancora attendendo la stretta di mano tra club che finché non avverrà non darà il via libera agli uomini del The Corner per sbloccare la trattativa per Frattesi che, secondo Sportmediaset, è comunque al 60% destinato a vestire la maglia del Biscione, al 40% quella del Diavolo. Milinkovic-Savic a centrocampo resta il vero sogno di Simone Inzaghi e nel frattempo si valuta l’atalantino Koopmeiners.

Il blitz del Tottenham per Vicario pone in standby le mosse interiste per quel delicato ruolo: Onana è sempre nel mirino dello United che è pronto a sborsare 50 milioni, ma trovare alternative all'ex Ajax è oggi parecchio difficile. Si fanno i nomi del georgiano Mamardashvili del Valencia e dello svizzero Sommer.

A proposito dell'indiscrezione delle ultime ore che ha visto Lukaku accostato al Milan, l'operazione sarebbe fattibile solo qualora il Chelsea ricevesse da parte dei rossoneri la proposta di prestito con diritto di riscatto, opzione che dal canto suo l'Inter non può proporre. Al momento - chiarisce SM - si tratta semplicemente di rumors e nient'altro. La suddetta suggestione non spaventa nessuno dalle parti di Porta Nuova e mentre si attende l'offerta dell'Union Berlino per Robin Gosens, per la difesa torna in voga Demiral dall’Atalanta per un prestito secco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!