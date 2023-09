Nessuna sorpresa per Simone Inzaghi e per l'Inter, alle 18.30 avversari della Fiorentina a San Siro nel match valido per la terza giornata di campionato. Il tecnico nerazzurro, come conferma Sport Mediaset, è intenzionato confermare lo stesso undici che ha strappato 6 punti su 6 contro Monza e Cagliari: davanti a Sommer spazio quindi alla difesa a tre composta da Darmian, De Vrij e Bastoni, con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a formare la linea a cinque di centrocampo. In attacco ancora fiducia a Thuram, alla ricerca del primo gol nerazzurro al fianco di Lautaro Martinez. Presenti in panchina, invece, i nuovi arrivati Pavard e Klaassen.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

