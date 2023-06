L'avventura di Edin Dzeko all'Inter è arrivata al capolinea: il futuro del bosniaco sarà in Turchia, ironia della sorte paese della sua ultima recita in nerazzurro nell'amara notte di Istanbul. La redazione di Sport Mediaset sostiene infatti che sia tutto fatto per l'arrivo al Fenerbahce del Cigno di Sarajevo, in scadenza con il Biscione il 30 giugno. "Manca soltanto l'annuncio ufficiale - aggiunge l'emittente -. L'attaccante bosniaco firmerà un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus più 5 milioni di premio alla firma".

Secondo Gianlucadimarzio.com, invece, nella serata di oggi ci sarà un incontro tra l'agente dell'attaccante Alessandro Lucci e il presidente del club turco, con la chiara intenzione di chiudere la trattativa limando gli ultimi dettagli.

