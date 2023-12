Niente riposo per l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla grande vittoria di ieri sera contro l'Udinese, ma già proiettata all'euro-sfida di martedì contro la Real Sociedad. Giornata di lavoro dunque per i nerazzurri, tutti ad Appiano Gentile, eccezion fatta per Pavard, al quale l'allenatore ha concesso una giornata di permesso come fa sapere Sky Sport che parla di lavoro di scarico per i giocatori scesi ieri in campo, mentre training sul campo per il resto della squadra, eccezion fatta per i due olandesi. Dumfries e De Vrij, come noto, sono indisponibili per via del risentimento muscolare accusato rispettivamente ai flessori e agli adduttori della coscia sinistra.

Piccola nota a piè di pagina per il difensore francese oggi assente dalla Pinetina. Fortemente voglioso di tornare in campo e verso una guarigione più veloce rispetto alle previsioni, l'ex Bayern Monaco potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta in casa della Lazio. Il condizionale è certamente d'obbligo vista l'entità dell'infortunio e la volontà dello staff tecnico di non forzare per evitare eventuali ricadute o complicazioni, nel caso in cui Pavard non dovesse tornare nella lista dei convocati per la partita di Roma, il reinserimento in squadra potrebbe slittare alla partita con il Lecce nel turno di campionato successivo o alla gara di Coppa Italia col Bologna.