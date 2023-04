Stagione già finita per Milan Skriniar? Lo slovacco è assente da Inter-Porto, se si fa eccezione per i pochi minuti giocati al Do Dragao nel ritorno. Ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico al rachide lombare e sui tempi di recupero si è espresso Andrea Paventi di SkySport: "Tempi lunghi, parliamo di 30-40 giorni. E a quel punto Skriniar sarebbe completamente fermo da 3 mesi, con un tono muscolare da ritrovare. Credo che la sua avventura in nerazzurro sia finita, si rivedrà in campo nel ritiro del PSG. Ci ha provato tanto se in maniera conservativa il problema potesse essere risolto, ma i benefici non c'erano e si è deciso di intervenire chirurgicamente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!