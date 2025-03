Rifinitura in corso per l'Inter prima della partita di Champions League contro il Feyenoord. Mancano ancora le certezze, ma secondo Sky Sport può esserci una possibile novità per quel che riguarda la difesa: Stefan de Vrij, che aveva accusato un lieve affaticamento nei giorni scorsi, potrebbe infatti prendere il posto di Francesco Acerbi. Per il resto, si va verso la line-up annunciata con Carlos Augusto quinto a sinistra e Mehdi Taremi al fianco di Marcus Thuram. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

