Dopo la brutta notizia per Simone Inzaghi di qualche ora fa che ha visto Marcelo Brozovic protagonista, Sky Sport abbozza quella che potrebbe essere la formazione dell'Inter anti-Napoli. Bozza alla quale far fede, come spiega il collega dell'emittente satellitare in collegamento da Appiano Gentile, per nove undicesimi. Il grande dubbio del tecnico piacentino riguarda infatti il reparto d'attacco, dove al momento partono in vantaggio Dzeko e Lukaku, diade offensiva che in questi 'giorni di pausa' di Lautaro Inzaghi ha avuto modo di rodare. Nonostante il lavoro alle spalle di bosniaco e belga degli ultimi giorni, lavoro che lascerebbe pensare ad una certezza di titolarità, la grande voglia di ritornare in campo del Toro Martinez, scalpitante e in fiducia dopo la vittoria del Mondiale, insidia non poco il tecnico. Certezza Onana tra i pali, protetto dal trio difensivo Skriniar, Acerbi e Bastoni. Solito centrocampo a cinque con Mkhitaryan al posto dell'infortunato Brozo e Calhanoglu in cabina di regia.