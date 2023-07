L'Inter e il Manchester United continuano a trattare per André Onana. Sky Sport ipotizza una fumata bianca nei prossimi giorni, forse già domani o al massimo venerdì, con l'affare che si chiuderà per una cifra compresa tra i 53 ed i 55 milioni di euro (probabilmente 50 più bonus).

"Il giorno giusto per arrivare alla chiusura dell'operazione con l'Inter dovrebbe essere domani, venerdì 14 luglio, o comunque entro la giornata di lunedì 17 luglio - aggiunge Gianluca DI Marzio -. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra i due club e la trattativa procede spedita verso la conclusione. Si attendono novità nella giornata di venerdì. La trattativa tra Inter e Manchester United, quindi, è davvero molto vicina alla chiusura: i Red Devils nelle ultime ore, evidentemente, hanno rilanciato o hanno informato il club nerazzurro dell'imminente nuovo rilancio decisivo, che sarà con ogni probabilità quello giusto per arrivare alla chiusura definitiva".

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, invece, la trattativa con il Chelsea resta aperta: per far andare in porto la trattativa è fondamentale che resti in piedi il patto tra Big Rom e l'Inter, visto l'interessamento degli altri club.

