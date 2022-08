Ancora tutto fermo per Milan Skriniar. Lo conferma la redazione di Sky Sport, ribadendo che l'Inter non vuole vendere lo slovacco e che il PSG non si è più affacciato. Il discorso cassa è stato bypassato con la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo (prestito con obbligo di riscatto, 5+15 milioni di euro), ma i neroverdi continuano comunque a guardare in casa nerazzurra.