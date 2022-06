Mentre in Viale della Liberazione si cerca la soluzione per riportare a Milano Romelu Lukaku, Paulo Dybala attende le mosse dei nerazzurri. Attesa che l'argentino trascorre piacevolmente insieme al connazionale Joaquin Correa, potenziale compagno di squadra anche all'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'argentino ha teso una mano al club meneghino abbassando le sue pretese attendendo la contromossa dei nerazzurri, al momento ancora fermi sui 5,5 milioni di euro annui. Dybala non vorrebbe scendere sotto i 6-6,5 milioni, uno sforzo che la Joya chiede ai nerazzurri alla 'modica' cifra di un milione. In caso del doppio arrivo in attacco di Lukaku e Dybala, l'indiziato a partire è Edin Dzeko. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.