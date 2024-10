Provando ad anticipare le mosse di Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, Sky Sport immagina appena due cambi rispetto alla formazione scesa in campo domenica sera contro la Juve. Nello specifico, potrebbe subire modifiche tutta la catena di destra, con Yann Bisseck che andrebbe a sostituire Benjamin Pavard come terzo di difesa e Matteo Darmian quinto a centrocampo al posto di Denzel Dumfries. Per il resto, è tutto confermato, compresa la titolarità di Piotr Zielinski da play, anche alla luce della condizione non ottimale di Kristjan Asllani.

