Un francese ai box e un altro sulla via del recupero. Sono questi gli ultimi aggiornamenti da casa Inter che arrivano dai colleghi di Sky Sport su Benjamin Pavard e Marcus Thuram. La notizia negativa riguarda il difensore, uscito ieri nel primo tempo della sfida contro la Roma: l'ex Bayern salterà la trasferta di Champions League contro il Barcellona per una distorsione caviglia. Buone sensazioni, invece, per il rientro dell'attaccante: oggi Tikus ha lavorato a parte, ma ad ottimo ritmo. Se i progressi saranno confermati anche nella gironata di domani, allora Marcus potrebbe partire per la Spagna con il resto della squadra.

Il pubblico nerazzurro intanto sta vicino alla squadra nonostante il momento negativo e di difficoltà: oggi alle ore 12 è partita la vendita libera dei biglietti per Inter-Barcellona e ci sono 60mila persone in coda per l'acquisto dei tagliandi. Il sold-out appare scontato.

