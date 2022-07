L'Inter vuole rompere gli indugi: secondo quanto appreso da Sportitalia, il club nerazzurro non vuole più aspettare e ha deciso di preparare l'assalto decisivo per Gleison Bremer. Tra lunedì e martedì, l'Inter incontrerà il Torino per chiudere l'affare e portare finalmente alla corte di Simone Inzaghi il difensore brasiliano. L'accelerata arriverà a prescindere da quello che sarà il destino di Milan Skriniar: l'operazione dovrebbe andare a buon fine anche in virtù della consolidata volontà del giocatore, impiegato per un tempo oggi contro l'Eintracht Francoforte, di vestire il nerazzurro nonostante tanti club continuino a fargli la corte.