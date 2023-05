"Allora era: l’Inter vorrà tenersi Inzaghi? Oggi è: lnzaghi vorrà restare all’Inter?". L'edizione odierna di Repubblica sintetizza così il cambio di visione sul futuro del tecnico nerazzurro, in corsa per il quarto posto in campionato e con una finale di Coppa Italia ed un Euroderby di Champions da giocare.

In quotidiano garantisce che in Viale Liberazione c'è fiducia sul fatto che Inzaghi voglia proseguire ancora la sua avventura a Milano, ma l'allenatore piacentino gode di tanta stima anche in Premier League. "Basta leggere i titoli dei giornali inglesi per capire di quale stima goda Inzaghi da quelle parti - scrive Repubblica -. E se al telefono del suo procuratore Tullio Tinti dovessero arrivare chiamate con prefisso 0044, non si stupirebbe nessuno. Ma a differenza di suo figlio primogenito, che ha scelto Londra per studiare, un ostacolo per Simone oggi potrebbe essere la lingua, di cui non ha perfetta padronanza. Nonostante le tante critiche, all’Inter sta bene. Lo spazio per andare avanti insieme c’è. Ma mentre Marotta sul punto si è già espresso, Inzaghi ancora non lo ha fatto. Ci si aspetta possa succedere oggi".

