Il giorno dopo la sentenza del Giudice sportivo che lo ha assolto dall’accusa di razzismo, tutto o quasi è tornato alla normalità per Francesco Acerbi, arrivato ad Appiano Gentile prima di mezzogiorno, nonostante l’appuntamento per l’allenamento del pomeriggio fosse fissato alle 14:30. Come racconta La Repubblica, il difensore ex Lazio, prima di varcare i cancelli del centro sportivo, ha rallentato con la sua auto per salutare due tifose che aspettavano sotto la pioggia, senza però concedere loro foto e autografi. Una volta dentro la Pinetina, Acerbi ha pranzato, poi ha lavorato in campo con i pochi compagni a disposizione di Simone Inzaghi, in attesa del rientro in massa dei nazionali fissato per la giornata di domani.

