Grande serata a Torino: in scena Juve-Inter, il Derby d'Italia. E se ai bianconeri servono punti per la zona Champions, ai nerazzurri si presenta la chance di scavalcare in vetta alla classifica il Napoli ieri frenato dalla Lazio. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una partita per cuori forti.

QUI JUVENTUS – I padroni di casa arrivano all'impegno odierno con la testa occupata anche dalla doppia sfida di Champions con il PSV. E allora Motta valuta qualche cambio anche in vista del ritorno di Eindhoven di mercoledì prossimo: dentro Savona (Kelly e Cambiaso non al top), Thuram e Conceiçao. Ballottaggio tra i pali Perin-Di Gregorio. In attacco ancora Kolo Muani preferito a Vlahovic. Ko Douglas Luiz.

QUI INTER – Inzaghi ha avuto finalmente una settimana per lavorare senza gare infrasettimanali, merito dell'ottima prima fase in Champions. Il grande dubbio riguarda Thuram: il francese ha una caviglia in disordine, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, ma una sola seduta consiglia di farlo partire dalla panchina. Taremi in vantaggio per far coppia con Lautaro. Rispetto alla partita di lunedì con la Fiorentina, tornano sulle fasce Dumfries e Dimarco. Acerbi verso la conferma in difesa per completare il reparto con Pavard e Bastoni. Intoccabili in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nonostante l'ottimo momento di Zielinski. Unico indisponibile resta il terzo portiere Di Gennaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Costa, Cambiaso, Rouhi, Locatelli, Adzic, Yildiz, Mbangula, Vlahovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik, Douglas Luiz.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Thuram, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro.

ARBITRO: Mariani.

Assistenti: Giallatini e Colarossi.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Mazzoleni (Di Bello).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!