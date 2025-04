La notte della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ovvero il quinto derby della stagione dopo quello dell'andata, i due di campionato e la finale di Supercoppa. A distanza di un anno esatto dall'ormai storico 22 aprile 2024, l'Inter vuole tornare a trionfare in una stracittadina per ottenere il pass per la finale di coppa.

QUI INTER – Inzaghi non recupera nessuno dei suoi infortunati: Zielinski, Thuram e Dumfries migliorano, ma non sono ancora convocabili. Il rinvio del match con la Roma a domenica potrebbe consigliare il tecnico nerazzurro di rivedere i suoi piani di formazione. E allora, rispetto alle indiscrezioni di questi giorni, qualche cambio rispetto all'undici schierato inizialmente a Bologna è prevedibile. In porta certamente Martinez, così come Bastoni e Mkhitaryan dal 1' considerando che in campionato sono squalificati. De Vrij e Frattesi sono in rimonta su Acerbi e Barella, mentre a sinistra partirà Dimarco. In attacco, per far coppia con Lautaro, il favorito resta Correa, anche perché Arnautovic e Taremi non sono ancora al top. In porta riecco Martinez.

QUI MILAN – Ai rossoneri, con una classifica pessima in campionato e dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions per mano di un Feyenoord imbottito di riserve e ragazzini, non resta che il traguardo della coppa domestica. Conceiçao conferma il 3-4-3 e recupera anche Walker e Loftus-Cheek, entrambi con lui in panchina. Dunque, fasce presidiate ancora da Jimenez e Theo Hernandez, mentre Fofana agirà in mediana di fianco a Reijdners. Abraham preferito a Jovic e Gimenez per completare il tridente assieme a Pulisic e Leao. Emerson Royal unica defezione.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Carlos Augusto, Zalewski, Cocchi, Asllani, Barella, Berenbruch, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Dumfries, Thuram.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao.

Panchina: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Walker, Terracciano, Florenzi, Loftus-Cheek, Bondo, Musah, Sottil, Chukwueze, Joao Felix, Gimenez, Jovic.

Allenatore: Conceiçao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Emerson Royal.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Aureliano.

Var: Mazzoleni (Marini).

