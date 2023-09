Riecco il derby. Dopo i tanti giocati la scorsa stagione tra campionato e coppe varie, la stracittadina milanese torna ad emozionare Inter e Milan. Lo scorso anno, come più volte ricordato in questi giorni, il nerazzurro prevalse quasi sempre, ad eccezione proprio del match di andata: stavolta Lautaro e compagni hanno tutta l'intenzione di partire subito bene anche contro i cugini.

QUI INTER – Inzaghi può sorridere: superata di slancio anche la prima sosta nazionali, solitamente portatrice di grane e contrattempi. A parte la tendinite di Cuadrado da valutare e la condizione approssimativa di Sanchez, il tecnico nerazzurro avrà ampia scelta in ogni reparto. Si va verso la conferma dell'undici già visto prima della sosta, sebbene siano tornati a disposizione sia Acerbi (De Vrij resta in vantaggio) che Sensi. Frattesi on-fire, ma è dura togliere la maglia da titolare a Mkhitaryan e Barella. Stesso discorso per Darmian-Pavard e Dimarco-Carlos Augusto. E in attacco è sempre più Thu-La.

QUI MILAN – Qualche difficoltà in difesa per Pioli, privo dello squalificato Tomori e dell'infortunato Kalulu. Coppia centrale forzata, quindi, con Kjaer di fianco a Thiaw. In campo l'ormai consueto 4-3-3 con Krunic in copertura davanti la linea a quattro di difesa e Pulisic-Leao ai lati del recuperato Giroud. Resta ai box ovviamente anche il lungodegente Bennacer che ne avrà ancora per qualche mese. Out pure Caldara.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Pellegrino, Bartesaghi, Musah, Pobega, Adli, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: Tomori (1).

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Caldara.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Carbone e Giallatini.

Quarto ufficiale: Guida.

Var: Di Paolo (Piccinini).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!