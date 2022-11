Ultima fatica prima del Mondiale, poi arrivederci a gennaio quando il campionato dell'Inter riprenderà con il match contro il Napoli. E oggi altra grande sfida a Bergamo contro l'Atalanta: novanta minuti in cui i ragazzi di Inzaghi vorranno confermare il trend positivo mostrato in tutto l'ultimo mese e mezzo ad eccezione dell'ultima trasferta con la Juventus. Servono punti pesanti per la zona Champions.

QUI ATALANTA – Rispetto al ko di Lecce, Gasperini torna a scegliere tutti i migliori, : evidentemente, il turnover parecchio forzato non ha dato le risposte attese. Un paio di dubbi: Djimsiti-Scalvini per una maglia in difesa e Pasalic-Malinovskyi per il ruolo di trequartista. In attacco più Zapata di Højlund. Non recupera De Roon che dunque si unisce alla lista degli indisponibili che prevede Zappacosta e Muriel.

QUI INTER – Pochissima voglia da parte di Inzaghi di toccare la squadra che mercoledì ha dominato il Bologna. Anzi, con ogni probabilità, il tecnico nerazzurro riproporrà almeno dieci undicesimi dei protagonisti dell'ultima partita: l'unico cambio potrebbe essere il rilancio di De Vrij al posto di Acerbi al centro della difesa. Calhanoglu nuovamente in cabina di regia (Brozovic è comunque in netto miglioramento ed è pronto in panchina). Anche sulle fasce non si cambia spartito: Dumfries e Dimarco dall'inizio. E in attacco, considerando l'assenza di Lukaku, intoccabile la coppia Dzeko-Lautaro.

---