23' - Sarr vola in area dopo una spallata al limite di un avversario: per l'arbitro non c'è niente. L'ultimo tocco è dell'interista, si riparte con una rimessa dal fondo di Lolic.

21' - Fallo in attacco di Kamate, anticipato in area da Sulis all'ultimo istante disponibile. Il cagliaritano ora a terra dolorante dopo il salvataggio provvidenziale in scivolata.

20' - Per la seconda volta su due l'Inter si ritrova a insguire. A Casteldebole, col Bologna, arrivò il pari illusorio prima del definitivo 2-1 rossoblu.

19' - CAGLIARI IN VANTAGGIO, MICHELE CARBONI NON SBAGLIA!

17' - RIGORE PER IL CAGLIARI! Batti e ribatti nell'area interista dopo il cross scodellato in mezzo da Carboni. Alla fine, Andersen tampona in maniera ingenua Deriu. L'arbitro è vicino all'azione, non ha dubbi e indica il dischetto.

15' - Scocca il quarto d'ora al Breda, risultato ancora fermo sullo 0-0. Un'occasione da gol per parte.

14' - SARR LISCIA DAVANTI ALLA PORTA! Che errore del neo entrato, che non approfitta di un rinvio difettoso di Lolic trasformato in un assist delizioso da Andersen.

13' - Leggermente lungo il suggerimento di Valentin Carboni per Kamate, che aveva accompagnato l'azione fino all'area di rigore avversaria.

12' - L'Inter ora prova a far girare palla, ma dopo pochi secondi Fontanarosa è costretto al lancione lungo sulla pressione decisa degli avanti avversari.

10' - Fase di assestamento tattico e mentale per l'Inter, ancora distratta dall'infortunio inaspettato del suo centravanti Zuberek.

9' - Madonia ordina punizione in favore del Cagliari: Valentin Carboni ha commesso fallo in attacco sul suo omonimo.

8' - CAVUOTI SPAVENTA L'INTER! Il 10 del Cagliari si infila tra le maglie difensive nerazzurre, sorprendendo Guercio, poi calcia in diagonale dal vertice alto dell'area di rigore mandando fuori di un soffio.

7' - Ecco la sostituzione: Sarr prende il posto di Zuberek.

6' - Chivu obbligato a mettere mano alla formazione dopo neanche 5', mentre Zuberek lascia il campo in barella tra gli applausi di incoraggiamento dei presenti.

5' - Problema serio per Zuberek, in campo anche la barella per trasportarlo fuori dal campo.