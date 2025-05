Sembrava una sera ancora lontana, e invece ci siamo: è arrivata la grande notte, quella che decreterà la nuova regina dell’Europa del calcio. Si accendono le luci sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la sfida tra Paris Saint-Germain e Inter, quella che mette in palio il trofeo più ambito da ogni club, la Champions League. Da un lato, la formazione di Luis Enrique che dopo aver fatto incetta di titoli in patria cerca il coronamento di una scalata durata anni, fallita con le superstar arrivate in un decennio e che ora si gioca grazie a dei nuovi concetti portati dal tecnico iberico, che vuole il suo secondo Triplete in carriera; dall’altro, i nerazzurri di Simone Inzaghi, animati dalla voglia di riscattare la sconfitta di due anni fa a Istanbul e per mettere un punto esclamativo su questa stagione e mettersi alle spalle anche la delusione per la volata finale persa in campionato. E magari, anche per esorcizzare il tabù della città tedesca per le italiane mai vincenti in finale. È la notte che tutti i tifosi aspettavano, quella delle vigilie insonni, dei sogni ad occhi aperti e di una voglia enorme di fare festa; insomma, è la notte che vale l’Europa. Fischio d’inizio dell’arbitro romeno Istvan Kovacs alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it la partita per eccellenza, quella che vale tutto, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.15 - Decibel già altissimi all'Allianz Arena, specie dal settore occupato dai tifosi interisti.

20.07 - Entra il campo il Paris Saint-Germain. Seguito poco dopo dall'Inter.

20.06 - Marco Materazzi saluta i tifosi dell'Inter arrivati all'Allianz Arena.

19.57 - Desiré Doué vince l'unico ballottaggio in casa PSG: sarà lui a comporre il tridente d'attacco con Ousmane Dembélé e Kvicha Kvaratskhelia. Per il resto, anche Luis Enrique si affida alla formazione top.

19.55 - Per la partita che vale una stagione, Simone Inzaghi propone la migliore formazione a sua disposizione. Recuperato anche Benjamin Pavard che torna dal primo minuto nel terzetto difensivo. Poi al loro posto tutti i migliori interpreti della squadra nerazzurra, a partire dal tandem Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

19.48 - Ecco le formazioni ufficiali di Paris Saint-Germain-Inter:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia.

In panchina: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. Ramos, 19 Lee, 21 L. Hernandez, 24 Mayulu, 29 Barcola, 33 Zaïre Emery, 35 Beraldo, 49 Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Kovacs (ROM). Assistenti: Marica - Tunygoi. Quarto ufficiale: Pinheiro (POR). VAR: Higler (NED). Assistenti VAR: Popa - Van Boekel.

