BAYERN MONACO-INTER 1-0 (32' Pavard)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI BAYERN MONACO-INTER

49' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo sotto per 1-0, Bayern Monaco avanti grazie al gol di Pavard.

49' pt - Altra leggerezza dell'Inter con Asllani che per poco regala palla a Choupo-Moting, anticipato da Onana che ha poi da ridire nei confronti dell'ex Schalke 04.

48' pt - Fallo netto di Barella su Coman, l'arbitro lo redarguisce.

47' pt - Onana prova il lancio supersonico per Barella, palla troppo profonda che arriva a Ulreich. Sul ribaltamento, tiro di Coman deviato da Onana.

46' pt - Saranno ben quattro i minuti di recupero. Altro tiro di Sabitzer deviato da Darmian in corner.

44' - Il Bayern liscia due volte il pallone al momento del tiro, ma l'Inter non riesce più a uscire bene dall'area.

42' - Choupo-Moting si fa beffe di De Vrij e prova a lanciare Gravenberch, anticipato da Darmian.

40' - Gosens controlla male un pallone, scivola e poi atterra Coman: ammonito anche il tedesco dell'Inter.

38' - Sabitzer atterra Darmian alle spalle, cartellino giallo per l'austriaco che diffidato salterà l'andata degli ottavi di finale.

37' - Velleitaria conclusione di Mazraoui che termina lontana dai pali.

35' - Lancio di Gravenberch per Mané che punta Bellanova e calcia a giro, Onana c'è.

32' - Bayern Monaco in vantaggio con Pavard! Il difensore francese salta praticamente indisturbato per una dormita della difesa che lascia solo Lautaro, schiaccia e infila un incolpevole Onana.

31' - Combinazione Choupo-Moting-Mazraoui, De Vrij mura il marocchino mandando in corner.

30' - Palla sanguinosa persa da De Vrij, Choupo Moting vola in avanti poi prova l'assist per Mané che viene anticipato da Darmian.

28' - Ripartenza Bayern con Sabitzer che spreca male calciando fuori dalla porta.

27' - Occasione divorata da Lautaro! Splendido controllo di Gosens che parte in posizione regolare e scivolando mette in mezzo per l'argentino che in spaccata manda alto da zero metri.

26' - Bella giocata dell'Inter con Barella che chiama palla a Gagliardini, guadagna il fondo ma non trova nessuno.

25' - Onana esce lesto sul pallone servito a Sabitzer anticipando l'austriaco in presa bassa.

24' - Fallo di Acerbi che poi butta via la palla protestando. Prestazione sin qui poco convincente quella di Kruzliak.

23' - Gagliardini aterrato da Mazraoui, punizione da metà campo per l'Inter. Sugli sviluppi, Bellanova mette un bel pallone in mezzo dove la difesa del Bayern è più attenta.

18' - Brutto scontro testa a testa tra Mazraoui e Gosens, entrambi i giocatori storditi a terra.

15' - Ingorgo nell'area dell'Inter, altro tiro di Kimmich che finisce alto.