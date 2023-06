Tornano a farsi largo le voci su un possibile ritorno all'Inter di Achraf Hakimi. A parlane nel day after dell'amara notte di Istanbul è il quotidiano Libero, assicurando dalle sue colonne che "il marocchino non ha dimenticato il passato all’Inter, dove ha militato nella stagione 2020/21, e starebbe spingendo per la soluzione nerazzurra - si legge -. Il problema è nella valutazione del cartellino fatta dal Psg, che ha versato 68 milioni di euro nelle casse dell’Inter due anni fa. Insomma, la trattativa è complessa, ma se ne riparlerà presto".

Nei prossimi giorni il club nerazzurro riprenderà anche i contatti con il Monza per Carlos Augusto, individuato come eventuale erede di Robin Gosens, molto apprezzato in Bundesliga.

