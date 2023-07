Milinkovic-Savic vola verso l'Arabia Saudita. Ne sono convinti a La Repubblica. Il centrocampista, si legge nell'articolo, avrebbe dato già il suo assenso all'offerta da 20 milioni netti a stagione dell'Al-Hilal, che ne avrebbe messi altri 40 per il cartellino. Claudio Lotito avrebbe già scelto il sostituto: andrà in pressing sul Napoli per Zielinski, il cui contratto è in scadenza nel 2024. L'alternativa è Gedson Fernandes del Besiktas".

