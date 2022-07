Il trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, alla corte di Christophe Galtier, sembra stia diventando sempre più complicato con il trascorrere dei giorni. Stando ai colleghi francesi de L'Équipe, le parti in causa continuano a rimanere ferme sulle proprie posizioni da ormai qualche settimana, ovvero da quando la trattativa è stata aperta da Luis Campos, consigliere sportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi, prima di essere messa momentaneamente in standby per ragioni squisitamente economiche: tra un'Inter intransigente che continua a chiedere tanti soldi per privarsi della sua colonna difensiva e un PSG che non vuole pagare più del dovuto un giocatore in scadenza di contratto nel giugno 2023, il trasferimento ora si fa più duro.