Lautaro Martinez domina contro il Perù e con una doppietta sancisce il 2-0 finale. Nel Gruppo A della Coppa America, l'Albiceleste chiude a punteggio pieno grazie al doppio timbro del Toro, in campo per tutto l'incontro e in rete al 47' e all'86'.

Nella prima occasione, l'interista insacca con un delizioso lob dopo aver ricevuto da Di Maria, mentre nella seconda è spettacolare nel controllo a seguire che disorienta il marcatore per poi superare il portiere avversario di nuovo con un tocco dolce.

Al 77' dentro anche l'altro nerazzurro Valentin Carboni per Di Maria.

Nello stesso raggruppamento, gioisce anche Tajon Buchanan, che con il suo Canada passa il turno alle spese del Cile dopo lo 0-0 nello scontro diretto. L'interista entra in campo al 76' prendendo il posto di Laryea.