Nuove indiscrezioni rispetto alla posizione di Oaktree riguardo al futuro dell'Inter. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, il private equity sarebbe disponibile a concedere nuovi margini di manovra a Zhang a fronte di ulteriori garanzie e alla prospettiva di individuare un nuovo investitore.

In questo modo, si legge, il rifinanziamento sarebbe uno strumento per concedere più tempo fino a finalizzare le trattative col nuovo azionista. In caso contrario il fondo Usa avrebbe deciso di escutere il pegno e prendersi l'Inter.