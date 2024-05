Anche la Gazzetta dello Sport conferma: tutto fatto tra Zhang e Pimco per il rifinanziamento. Dal fondo americano arriveranno 430 milioni che serviranno al presidente nerazzurro a tenersi l'Inter liquidando Oaktree. Ormai siamo alla fase della stesura dei contratti: le firme dovrebbero arrivare mercoledì, con l'annuncio venerdì.

Strada tracciata: Suning resterà a capo del club neo campione d'Italia. Zhang ha provato fin da subito di tenersi il più possibile le mani libere con un orizzonte temporale ampio davanti a sé, non il semplice rinnovo per soli 12 mesi proposto inizialmente da Oaktree. La nuova scadenza nel 2027 - come sottolinea la rosea - consente al presidente di prendere tempo e ragionare sul futuro del club senza pressioni. Nel frattempo, la chiusura con Pimco darà il via libera ai rinnovi e al mercato.

La prossima stagione garantirà maggiori introiti grazie al nuovo format della Champions e al rinnovato Mondiale per Club, ma la Gazzetta non esclude lo scenario di una cessione, sempre tenendo presente che il prezzo resta di almeno 1,2 miliardi di euro. Intanto Gudmundsson è lì che aspetta l'affondo: Zhang vuole un'Inter ancora più forte.