Come già raccontato questa mattina, Milan Skriniar e l'Inter lavorano insieme per il recupero dello slovacco entro la trasferta di Lisbona: l'obiettivo è quello di avere il difensore centrale per la prima sfida contro il Benfica, martedì 11 aprile. La Gazzetta dello Sport ricalca il concetto: si fa di tutto per avere l'ex Samp già alla prima delle due gare valide per i quarti di finale di Champions League, magari dopo averlo 'testato' nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma per martedì 4 aprile a Torino oppure "più probabilmente, venerdì 7 in occasione della trasferta di Salerno - si legge -. Le voci che si erano diffuse dalla Francia, dopo il consulto al quale il calciatore si era sottoposto negli scorsi giorni prima di raggiungere il ritiro della nazionale, non trovano conferme. La stagione di Milan non è finita e quella contro il Porto al Dragao non è stata la sua ultima gara con la maglia nerazzurra prima del passaggio, a parametro zero, in estate al Psg" scrive sicura la Rosea che precisa: "La lomboglutalgia acuta, ovvero un'infiammazione del muscolo e pure nel nervo che ha riflessi anche sulla colonna vertebrale, necessita di trattamenti specifici per risolvere il problema". Niente di nuovo per il giocatore, alle prese con il suddetto problema già da fine febbraio.