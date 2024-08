Si avvicina sempre più l'ultimo colpo di mercato per l'Inter. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, infatti, ormai sembra essere solo questione di tempo prima che Tomas Palacios diventi un giocatore nerazzurro. Proprio il 21enne talentuoso mancino argentino è stato individuato da tempo come il tassello mancante per completare il reparto arretrato.

Come informa la rosea, nelle ultime ore si sono risolti quasi del tutto gli impedimenti burocratici che hanno frenato finora l’arrivo di Palacios all’Inter: sul suo cartellino di proprietà del Talleres pendeva un diritto di riscatto del 50% dell’Independiente Rivadavia, la squadra di Mendoza in cui ora è in prestito. Ebbene - secondo il giornale - ora i nerazzurri dovranno trattare solo con il club di Cordoba: l'offerta di Marotta e Ausilio si attesta sui 6 milioni. C'è concorrenza, soprattutto dalla Bundesliga, ma Zanetti si è messo in prima linea per accelerare le operazioni e portare Palacios a Milano. Ancora qualche giorno e il 21enne sarà nerazzurro.