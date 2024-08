Nicolò Barella non sarà a disposizione dell'Italia per i due impegni in Nations League, venerdì prossimo al Parco dei Principi con la Francia e lunedì 9 settembre contro Israele a Budapest. La motivazione è legata ad un'operazione al naso programmata da tempo e utile per 'liberare' le vie aeree e rendere più semplice la respirazione.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, confermando che il centrocampista dell'Inter la prossima settimana non potrà dunque rispondere alla convocazione del ct Spalletti. Barella dovrà stare fermo solo qualche giorno e dovrebbe essere disponibile già per la trasferta di Monza, prima gara dei nerazzurri dopo la sosta.

