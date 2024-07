È Kim Min-Jae il nome buono in caso di addio di De Vrij in direzione Arabia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, qualora l'olandese dovesse accettare la proposta dell'Al-Ittihad, allora Marotta e Ausilio andrebbero dritti dal Bayern Monaco a chiedere il prestito del sudcoreano.

Il club campione d'Italia è convinto di avere i giusti argomenti per riportare Kim in Serie A. Primo fra tutti, il totale gradimento del calciatore, che a Monaco di Baviera non si è mai trovato bene e la cosa è reciproca, considerando l'arrivo mesi fa di Dier e quelli prossimi di Ito e Tah.

Il nodo sarebbe l'ingaggio, considerando i 7 milioni che Kim percepisce in Baviera. Per quanto riguarda la formula, invece, come detto l'Inter preferirebbe un prestito per una stagione, con il Bayern che manterrebbe il controllo del giocatore: prestito oneroso e gentlemen's agreement tra i due club per riparlarne a fine stagione, un po' come fatto anni fa con il Chelsea per Lukaku. Altra opzione: prestito oneroso con diritto di riscatto, ma dipende dal Bayern, che l'anno scorso pagò 50 milioni di clausola per strapparlo al Napoli.

Gli ottimi rapporti tra i due club certamente potrebbero aiutare. Tutto passa dalla scelta di De Vrij: cosa succederebbese da Gedda arrivasse una proposta più ricca dei 4 milioni a stagione guadagnati in nerazzurro?