L'infortunio di Taremi cambia i piani e accelera la ricostituzione della Thu-La. Dopo Thuram, infatti, anche Lautaro tornerà prima del previsto dalle vacanze. Le tre settimane più tre giorni supplementari si accorceranno e, dopo aver deciso la finale di Coppa America lo scorso 15 luglio, il capitano già martedì sarà di nuovo ad Appiano per mettere nel mirino l'esordio in campionato a Genova.

Contro il Genoa, sabato 17 agosto, il Toro sarà come al solito al centro dell'attacco nerazzurro. A confermarlo è la Gazzetta dello Sport. Questi due giorni 'tagliati' alle vacanze sono l'ennesimo segnale lanciato dal capitano al mondo interista: lui c'è sempre. Dopo l'accordo sul rinnovo, che si stava complicando, ecco il rientro anticipato nel momento del bisogno.

Non è stata necessaria la chiamata, nessun pressing da parte del club: è stato lo stesso Lautaro a capire il momento e ha a confermare di essere leader in campo e fuori. Senza l'iraniano, come confermato dal test con il Pisa, là davanti Inzaghi ha qualche problema di troppo. Se Correa è ormai una stella cometa, Arnautovic non pare poi tanto diverso da quello asciutto della scorsa stagione - si legge -. Inutile pensare a loro come titolari credibili contro la squadra che (al momento) appartiene ancora a Gudmundsson a lungo corteggiato: serviva per dare più profondità in avanti, ma la luce sull’islandese è calata anche per le sue vicende giudiziarie in patria (ora sembra a un passo dalla Fiorentina).