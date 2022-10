Un'idea ancora da valutare, ma comunque da prendere in considerazione: durante la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, l'Inter potrebbe spostarsi in Arabia Saudita per un periodo di allenamento di dieci giorni, comprensivo di una o due amichevoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: insieme a Malaga e Malta, prime ipotesi per il winter training, prende sempre più piede l'ipotesi di spostarsi nel Paese mediorentale, anche in virtù del fatto che proprio in Arabia Saudita, il prossimo 18 gennaio, si disputerà la Supercoppa contro il Milan.