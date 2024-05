Simone Inzaghi è sempre più al centro dell'Inter. Anche con l'avvento di Oaktree, il tecnico piacentino avrà un ruolo apicale all'interno del club e il rinnovo, ormai chiuso, fino al 2027 ne è la conferma. Oltre al prolungamento ci sarà anche l'adeguamento economico: Inzaghi andrà a percepire 6,5 milioni a stagione (bonus compresi), in Italia dietro solo a Conte (8 milioni al Napoli secondo le ultime).

Oaktree ha apprezzato sia il lavoro di campo che lo stile fuori: la conferma è stata quasi un atto dovuto. Anche perché - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - in questi tre anni di Inter, lo status di Inzaghi è cresciuto enormemente: nonostante le difficoltà economiche e i sacrifici sul mercato, la squadra è rimasta sempre competitiva e ha raggiunto risultati eccezionali accompagnati anche da un'estetica del gioco non banale.

Adesso la nuova proprietà proverà ad accontentare le sue richieste di mercato. Già presi Taremi e Zielinski, stanno salutando a fine contratto i vari Cuadrado, Sensi, Sanchez, Audero e Klaassen. Inzaghi - secondo la rosea - chiede un'alternativa in più in difesa, giovane e già pronto, e una quinta punta. Senza dimenticare che la prima mossa potrebbe essere legata al portiere. Ausilio e Baccin lavorano da tempo su Bento, 24enne che affiancherebbe inizialmente il 35enne Sommer per poi prendersi la titolarità. Il bisogno di una quinta punta il tecnico invece lo ha proprio dichiarato nelle scorse settimane. La dirigenza, obbligata a fare di conto, spinge per un po' di fantasia: Pinamonti, utile anche per la lista Uefa, è un'idea. Da piazzare Correa e forse pure Arnautovic.